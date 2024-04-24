В тюменском Технопарке презентовали строительно-индустриального кластера

Открытая презентация строительно-индустриального кластера Тюменской области прошла 23 апреля в Технопарке. Об этом сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. На презентации встретились организаторы новой кооперации и ее потенциальные участники – представители власти, производители материалов, застройщики.

В своем выступлении заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев отметил, что у региона уже есть успешный опыт в подобных проектах. Так, на примере работы нефтегазового кластера в отрасли наблюдается увеличение объёмов производства, инвестиций в отрасль, объёма выручки, а также постоянный рост числа участников кластера.

«Вся проделанная работа, команда, подходы и методология образуют прочный фундамент для того, чтобы говорить о строительстве не просто строительного кластера, а строительно-индустриального, который охватывает все этапы создания конечного продукта. В нем участвуют производители, архитектурные бюро, проектные институты, ВУЗы – каждый находит свое место, а также получает необходимую поддержку для внедрения передовых технологий», – подчеркнул заместитель губернатора.

По мнению директора департамента инвестиционной политики Анатолия Картухина, взаимодействие участников кластера, их обмен опытом и ресурсами позволит создавать продукцию более высокого качества. В свою очередь создание и продвижение востребованных на рынке продуктов высокого качества являются целью строительно-индустриального кластера Тюменской области.

Минпромторг РФ активно развивает кластерную политику, постоянно улучшая меры поддержки. В мае строительно-индустриальный кластер Тюменской области планируют зарегистрировать в Минпромторге, что позволит воспользоваться всеми мерами поддержки, а значит будет способствовать развитию отрасли и экономики в целом.