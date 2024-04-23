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​IV Культурно-образовательный форум Тюменской области собрал более 700 участников

Культурный форум Тюменской области принял беспрецедентное число участников

​IV Культурно-образовательный форум Тюменской области собрал более 700 участников
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области с 15 по 20 апреля проходил IV Культурно-образовательный форум. Он принял беспрецедентное количество участников за всю историю форума – 705 человек из 26 муниципальных образований, сообщает региональный департамент культуры.

Культурно-образовательный форум Тюменской области – уникальный образовательный проект и крупнейшая в регионе площадка для профессионалов отрасли культуры и творческой молодежи. В течение 6 дней участники трудились над генерацией новых идей развития культуры в регионе, обменивались опытом, презентовали свои проекты, получали знания и навыки от практикующих экспертов в области управленческого менеджмента, искусствоведения и культурологии.

С участниками форума работали 20 экспертов со всей России. КОФТО-24 начался с отраслевых дней на площадках учреждений культуры Тюменской области, а затем продолжился в «Олимпийской ребячке» работой «Колледжа» для творческой молодежи 14-18 лет, «Магистратуры» для работников сферы культуры и «Программы MBA» для руководителей.

Идейный вдохновитель проекта, директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер отметила: «Развитие творческих и креативных индустрий – одно из приоритетных направлений в нашем регионе. И Культурно-образовательный форум помогает нам двигаться в этом направлении. Уверена, по итогам четвертого форума мы увидим новые инициативы, которые преобразят регион».


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Сегодня в 22:48, просмотров: 127, комментариев: 0
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