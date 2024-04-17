Вокруг «Жемчужины Сибири» создадут туристический кластер

В Тюмени состоялась презентация концепции туристско-рекреационного кластера. В рамках проекта планируется построить термальный спортивно-оздоровительный курорт, который станет частью туристско-рекреационного кластера вокруг центра «Жемчужина Сибири», сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Курорт мирового уровня будет предназначен для семейного отдыха, оздоровления и спорта. На его территории расположатся гостиничный комплекс, тематический парк древнего моря, иммерсивный аквариум, развлекательный центр и круглогодичный лыжный тоннель длиной 3 километра.

Объем вложений в проект составляет 45 млрд рублей. По предварительной оценке, туристско-экскурсионный поток составит до 1 млн человек.

Презентация концепции прошла в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на конференции «Регион будущего. Туризм» в музейном комплексе им. И.Я. Словцова.

В ходе мероприятия заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев представил разработчиков концепции – группу компаний Cronwell и «Творческие Технологии», а генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов открыл старт предзаписи на инвестиционные лоты, которые возможно реализовать на территории туристско-рекреационного кластера.