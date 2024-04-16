Александр Моор обратился к жителям Тюменской области из-за паводка

Уровень воды в реке Ишим, по обновленному прогнозу Росгидромета, существенно превысит исторический максимум. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступив с видеообращением к жителям Казанского и Ишимского районов и города Ишима.

«При таком сценарии увеличивается количество подтопляемых населенных пунктов. Воды обещают очень много. Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них. Поэтому мы начинаем срочную эвакуацию населения», - сказал глава региона.

Уточняется список населенных пунктов и домов, которые могут попасть под подтопление. Губернатор поставил задачу перед региональными и муниципальными органами власти – в зоне возможного подтопления не должно остаться ни одного человека.

«Сегодня важно четко оценить зону риска и заранее эвакуировать оттуда людей и их имущество. В регионе достаточно пунктов временного размещения, все они подготовлены к приему эвакуированных», – заявил Александр Моор.

Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района уже вышла на пойму, прогнозируется достижение опасных отметок. Фактический уровень воды в реке Ишим за сутки повысился с 18 до 54 см.

Идет эвакуация населения с двух улиц, попадающих в зону возможного подтопления, в селе Казанском. В восьми населенных пунктах Упоровского района Тюменской области объявлена плановая эвакуация.

«Ситуация очень серьезная. Наша главная задача – сохранить ваши жизни», - обратился к жителям области Александр Моор.