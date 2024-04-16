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​Эксперты ожидают сильнейшее за 9 лет снижение объема выдач ипотеки

Эксперты ожидают самое сильное снижение объема выдач ипотеки с 2015 года

​Эксперты ожидают сильнейшее за 9 лет снижение объема выдач ипотеки
Фото: ru.freepik.com

В 2024 году российский рынок жилищного кредитования ожидает резкое охлаждение. По сравнению с 2023 годом объем выдач ипотеки может снизиться примерно на 30%, с 7,8 трлн до 5,4 трлн рублей, прогнозирует рейтинговое агентство «Эксперт РА» в обзоре, посвященном ипотечному рынку. Если прогноз реализуется, снижение выдач будет максимальным с 2015 года (тогда оно составило минус 34%), пишет Forbes.

По оценке экспертов, на снижение выдач ипотеки повлияют две меры: ужесточение условий льготного кредитования и завершение в середине года самой массовой льготной программы — ипотеки с господдержкой. В прошлом году ипотека с господдержкой обеспечила 60,8% в общем объеме выдач. Однако с начала текущего года условия выдач таких кредитов ужесточились: вырос минимальный первоначальный взнос (с 20 до 30%), снизился максимальный размер кредита (с 12 до 6 млн рублей в столичных регионах), сократился размер госсубсидий. Как результат - объем выдач ипотечных кредитов за первые два месяца снизился на 14% год к году.

Кроме того, льготное кредитование в 2024 году станет более адресным, отмечает издание. Программа ипотеки с господдержкой под 8% должна завершиться 1 июля 2024 года. При этом семейную ипотеку (по ставке 6% для семей с детьми до шести лет) планируется продлить до 2030 года. В результате по итогам 2024 года доля льготной ипотеки составит менее половины выданных кредитов — 45%, прогнозирует «Эксперт РА».


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Сегодня в 14:30, просмотров: 60, комментариев: 0
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