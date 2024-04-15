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Пенсионеры массово банкротятся в России

Число дел о банкротстве россиян вне суда выросло в пять раз

Пенсионеры массово банкротятся в России
Фото: ru.freepik.com

В России выросло число внесудебных банкротств физических лиц. За первый квартал 2024 года соответствующая процедура была начата в отношении 12,6 тыс. человек. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2023 года (2,5 тыс.), следует из данных «Федресурса», которые публикует РБК.

Более половины (52%) начатых дел о внесудебном банкротстве пришлись на пенсионеров. Еще 8% процедур было начато в отношении получателей единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Исполнительное производство завершилось в 28% случаев.

Регионами-лидерами по общему числу возбужденных внесудебных процедур стали Краснодарский край (575, +499,2% за год), Свердловская область (491, +363,2%), Алтайский край (471, +467,5%) и Челябинская область (422, +179,5%).

Значительный рост числа внесудебных банкротств физических лиц наблюдается второй квартал подряд. По итогам октября—декабря 2023-го их количество год к году увеличилось в 3,3 раза — до 7,9 тыс.

С помощью внесудебного банкротства можно списать долги по микрозаймам, кредитам, налогам и сборам. С ноября 2023 года правила внесудебного банкротства изменились: к нему допустили граждан, даже если исполнительное производство в их отношении не прекращено. Прежде всего это пенсионеры и получатели единого пособия на детей — эти категории получили право инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания долга с них. Остальные могут это сделать только через семь лет после начала исполнительного производства. Раньше так можно было поступить, если судебные приставы окончили исполнительное производство, отмечает издание.


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Сегодня в 15:18, просмотров: 99, комментариев: 0
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