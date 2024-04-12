АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги первого этапа конкурса «Лучший по профессии»

АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги первого этапа конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии».

Всего в конкурсе приняли участие около 600 сотрудников всех подразделений от Нового Уренгоя до Тюмени. Мероприятие проводится с целью развития профессиональных навыков, творческого отношения к труду, определение уровня мастерства специалистов разных направлений, повышение престижа рабочих профессий.

В ходе соревнований знания и практические навыки демонстрировали представители 14 основных профессий нефтетранспортной отрасли, в числе которых: трубопроводчики линейные, операторы НППС, лаборанты химического анализа по нефти и нефтепродуктам, операторы товарные по нефти и нефтепродуктам, электрогазосварщики, электромонтеры, слесари, охранники, водители и машинисты экскаватора.

Конкурсанты демонстрировали знание нормативной документации, технологических процессов, умение выполнять операции быстро и в точной последовательности, в совершенстве владеть профессиональной терминологией. Мастерство участников оценивали главные специалисты филиалов и центрального аппарата управления предприятия.

Победители первого этапа конкурса профмастерства –112 сотрудников – представят свои филиалы во втором туре соревнования на уровне АО «Транснефть – Сибирь», который пройдет в г. Тюмени в мае 2024 года.

Компания ведет планомерную работу в области подготовки будущих кадров. В этом году в режиме онлайн-трансляции в открытии конкурса профессионального мастерства среди работников Уренгойского управления магистральных трубопроводов принимали участие ученики старших классов средней школы №1 г. Нового Уренгоя и средней школы имени Коротчаево Ямало-Ненецкого автономного округа. На протяжении двух дней у школьников была возможность наблюдать за соревнованиями. На торжественном закрытии конкурса, проходившем в культурно-досуговом центре «Магистраль» (г. Новый Уренгой), дети поздравили его участников творческим выступлением.