В Тюменскую область привезли четыре километра быстровозводимых дамб

В Тюменскую область по поручению главы МЧС России Александра Куренкова привезли четыре километра быстровозводимых дамб. Конструкция поможет защитить от стихии, так как выполнена из прочного многослойного материала, который наполняется водой и не дает подтопить населенные пункты.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, который вошел в состав правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий паводков, вместе с главой МЧС России Александром Куренковым осмотрели гидротехнические сооружения в Ялуторовске и Ялуторовском районе.

Дамбы защищают населенные пункты от паводка на реке Тобол, уровень воды которой, по прогнозу Росгидромета, превысит исторический максимум.

В прошлом году капитально отремонтировали дамбу в селе Памятное в пригороде Ялуторовска. Здесь подняли уровень и укрепили склон со стороны реки. Губернатор сообщил, что принято решение до наступления большой воды добавить дополнительные 750 метров насыпи и в самом Ялуторовске. Для этого есть необходимые материалы и техника. В ближайшие трое суток планируется завершить работы.

«Каждый день о ситуации с паводком лично докладываю Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Мы внимательно следим за обстановкой. Анализируем различные сценарии развития событий. Информируем граждан, вместе с МЧС России и другими службами делаем все, чтобы встретить большую воду с максимальной готовностью», – сообщил Александр Моор.