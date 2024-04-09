В России могут запретить автомобильные номера без триколора

В Государственной Думе допустили, что изображение флага России на регистрационных номерах автомобилей может стать обязательным до конца года. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Хинштейн написал, что к нему обратился один из его подписчиков с предложением установить в обязательном порядке государственный флаг России на государственном регистрационном знаке автомобиля. После этого депутат направил запрос в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

«Я написал по этому поводу запрос в ГУОБДД МВД России, где мне сообщили, что работа в этом направлении уже ведется и до конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ Р 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», — говорится в сообщении.

Помимо этого, депутат Госдумы добавил, что такие регистрационные знаки легально изготавливаются и реализуются частными компаниями, имеющими соответствующие лицензии МВД. Цены на такие номера в два раза выше, чем у обычных.