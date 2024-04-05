Индекс промпроизводства в Тюменской области демонстрирует положительную динамику

Тюменская область вместе с правительством России продолжит выполнять задачи, поставленные президентом, для достижения экономического, технологического и финансового суверенитета страны. Об этом заявил губернатор Александр Моор, комментируя отчет председателя правительства РФ Михаила Мишустина Федеральному Собранию о деятельности кабинета министров.

По итогам 2023 года промышленное производство в стране выросло на 3,5 процента, а обрабатывающий сектор прибавил 7,5 процента. Рост превзошел самые смелые прогнозы, отметил премьер-министр.

Индекс промышленного производства в Тюменской области также демонстрирует положительную динамику. В 2023 году этот показатель вырос на 9,3 процента по сравнению с 2022 годом. Рост продолжился и в 2024 году. За январь-февраль текущего года индекс промпроизводства составил 103,5 процента, в то время как рост обрабатывающей промышленности превысил 6 процентов по сравнению с 2023 годом.

«Укрепление технологического потенциала, рекорды в жилищном строительстве, развитие комфортной городской среды, внутреннего туризма, расширение бесплатной газификации... Это лишь малая часть достижений в 2023 году, о которых сегодня рассказал глава федерального правительства. Практически по каждому пункту можно привести примеры из Тюменской области», – сказал глава региона.