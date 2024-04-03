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​В Тобольске проходит фестиваль кино «Алафейская гора»

На фестивале «Алафейская гора» представили 24 кинокартины

​В Тобольске проходит фестиваль кино «Алафейская гора»
Фото: admtyumen.ru

В Тобольске с 29 марта по 3 апреля проходит Открытый российский фестиваль современного и актуального кино «Алафейская гора». Фестивальными площадками стали Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова, кинотеатр «КиноРио», ДК «Синтез» и креативное пространство «Точка кипения».

В конкурсных программах участвуют восемь полнометражных и 16 короткометражных фильмов. Кроме того, в рамках фестиваля впервые проходит лаборатория незавершенных проектов, в которой примут участие 5 проектов. Каждый из конкурсов оценивает свое жюри.

Председателем жюри полнометражного конкурса стала народная артистка России, режиссер, актриса Елена Цыплакова. С ней вместе в жюри будут работать актер Артем Алексеев и телеведущий Андрей Смирнов. Заслуженный артист России Александр Половцев, режиссер, актер Александр Кудренко и журналист Андрей Князев оценят конкурсную программу короткометражных фильмов. В этом году в ней принимают участие только фильмы, созданные женщинами-режиссерами.

В деловой программе тобольского кинематографического форума – мастер-классы, дискуссии, пресс-конференции, тематические встречи. Состоится встреча театральных менеджеров с директором Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кириллом Кроком.

На фестивале пройдут концертные и литературные вечера, а также спектакли с участием известных актеров. В числе гостей и участников фестиваля – кинематографисты, театральные и общественные деятели, музыканты, участники конкурсных фильмов.

3 апреля на торжественной церемонии закрытия подведены итоги фестиваля.


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Сегодня в 21:12, просмотров: 66, комментариев: 0
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