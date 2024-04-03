Евгений Гараничев завершил спортивную карьеру золотом чемпионата России

В центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» завершился чемпионат России по биатлону. В финальный день соревнований тюменские биатлонисты одержали победу в мужской эстафете, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Команда Тюменской области, в которую вошли Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов и Евгений Гараничев, продемонстрировала не только мощный ход, но и точную стрельбу при сильном порывистом ветре. Серебряные медали в эстафетной гонке завоевали биатлонисты из ХМАО – Югры, третье место заняла команда Новосибирской области.

Для собравшихся на трибунах четырех тысяч болельщиков ярким и запоминающимся стал победный финиш бронзового призера Олимпийских игр 2014 года в Сочи, трехкратного чемпиона России и многократного призера этапов Кубка мира Евгения Гараничева. В этот день он пересек финишную черту с флагом Тюменской области в руках, завершив свою шестнадцатилетнюю карьеру в большом спорте.

После церемонии награждения победителей Евгения Гараничева чествовали почетные гости чемпионата России, спортсмены, тренеры и болельщики. Выдающегося спортсмена напутствовал губернатор Тюменской области Александр Моор: «Завершается карьера большого спортсмена, настоящего патриота нашей страны, человека, который стал кумиром для подрастающего поколения, и не только в биатлоне. Но я думаю, что сегодня у тебя начинается новая жизнь. С твоим опытом, твоей энергией и твоей улыбкой у тебя все получится».

Напомним, что сборная команда Тюменской области завоевала в Чемпионате России по биатлону семь медалей.