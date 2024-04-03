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​В России отмечают рекордное потепление

В России зафиксировали 66 температурных рекордов 2 апреля

​В России отмечают рекордное потепление
Фото: ru.freepik.com

Во вторник, 2 апреля, в России зарегистрировали 66 температурных рекордов. Самую высокую температуру зафиксировали в Крыму − в Джанкое − 31 градус тепла, рассказал «ТАСС» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Минувшие сутки ознаменовались очередной серией небывалого в начале апреля за всю историю регулярных метеоизмерений. На Русской равнине установлено 66 температурных рекордов, из них 17 − в областных центрах России», − говорится в сообщении.

В Москве также был установлен рекорд − температура прогрелась до +23,2 градусов. Прежний максимум установили в 1951 году и составлял +17,4 градусов.

Напоминаем, в ХМАО тоже планируется потепление: по прогнозам синоптиков 4 апреля температура воздуха поднимется до +17 градусов.


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Сегодня в 11:56, просмотров: 87, комментариев: 0
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