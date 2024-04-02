В Индексе качества городской среды за 2023 год попали Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск

По итогам прошлого года самыми комфортными городами с населением от 100 тысяч до одного миллиона человек признали Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Норильск и Мурманск. Благоприятными для проживания городами миллионниками стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар.

«Индекс качества городской среды – это не соревнование городов, а эффективный инструмент определения приоритетов их развития. Он помогает понять, какие первоочередные меры нужно принять для решения проблем, какие сферы нужно активнее развивать, чтобы улучшить качество городской среды и в итоге повысить уровень жизни людей», — сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Отметим, что в Сургуте с 2019 года появилось 17 проектов комфортной городской среды, и еще четыре будут реализованы в 2024 году.

Более подробно о результатах Индекса качества городской среды читайте в материале.