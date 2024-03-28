Установка бесштанговой добычи нефти прошла успешные испытания

Десять опытных образцов инновационных разработок Западно-Сибирского научно-образовательного центра испытаны и переданы в реализацию. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, добавив, что это лишь один из итогов деятельности ЗапСибНОЦ в 2023 году.

На заседании Наблюдательного совета центра Александр Моор вместе губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальей Комаровой и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым рассмотрели результаты работы ЗапСибНОЦ.

По мнению главы Тюменской области, увеличить объем новой конкурентоспособной продукции помогла поддержка регионов и индустриальных партнеров.

«Например, успешно испытана установка бесштанговой добычи нефти. Это еще один важный шаг по пути импортозамещения в нефтегазовой отрасли. А новая технология укрепления дорожной одежды уже применяется для ремонта автотрасс на Ямале», – отметил губернатор.

Представители крупных российских компаний, научного сообщества, а также Минэнерго, Минпромторга и Минобрнауки РФ, входящие в состав Наблюдательного совета, высоко оценили работу, проведенную за прошлый год ЗапСибНОЦ.

Александр Моор поблагодарил коллег-губернаторов и всех партнеров за сотрудничество и активное участие в деятельности центра. «Будем работать дальше над укреплением технологического суверенитета страны», – подчеркнул глава региона.