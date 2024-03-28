​На тюменских трассах обновляют разметку

В Тюменской области в 2024 году нанесение разметки предусмотрено на всех участках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным типом покрытия, сообщает Главное управление строительства региона.

Мероприятия по нанесению дорожной разметки на дорогах регионального и межмуниципального значения для обеспечения безопасности дорожного движения в Тюменской области выполняются ежегодно. В это сезоне разметку с помощью краски и термопластика нанесут на участки общей протяжённостью 5006 км.

«На автомобильных дорогах регионального значения Обход г. Тюмени, Тюмень-Аэропорт, Подъезд к г. Тюмени (Екатеринбург-Тюмень), Подъезд к г. Тюмени (Курган-Тюмень) и на участке дороги Тюмень-Боровский-Богандинский с наиболее высокой интенсивностью транспортного потока будет применён термопластик со светоотражающими стеклошариками. Такая разметка износостойкая и устойчива к перепадам температур»,– сообщил начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог и обеспечению безопасности дорожного движения ГКУ ТО «УАД» Алексей Живодеров.

Нанесение разметки будет выполняться в несколько этапов. Для нанесения разметки краской температура воздуха должна быть от 10 до 35 градусов, а для нанесения термопластиком – от 15 до 45 градусов, поэтому приступить к первому этапу нанесения разметки планируется в мае. Второй этап нанесения дорожной разметки ориентировочно начнется с августа.