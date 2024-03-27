В России сократилось число мужчин, готовых уйти в декрет вместо женщин

В России за год сократилось число мужчин, готовых воспользоваться правом отпуска по уходу за ребенком до 3 лет. Это следует из результатов опроса сервиса Superjob, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей.

«63% мужчин трудно представить себя в роли отца в декрете: 39% категорически против, еще 24% скорее против. Скорее возможной назвали подобную ситуацию 12%, каждый четвертый однозначно готов уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены», - сказано в сообщении.

Аналитики сервиса подчеркивают, что за год согласных на декрет мужчин стало меньше. В 2023 году однозначно и скорее согласных было 43%, сейчас - 37%.

Также за год сократилось число компаний, где мужчины пользовались правом на декрет - с 17% в 2023-м до 12% в 2024-м.

«Косвенно отрицательную динамику подтверждают и данные Росстата: в прошлом году родилось всего 1,264 млн детей — минимум за 25 лет», - добавляют представители сервиса.