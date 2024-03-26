Тюменские аграрии формируют бригады по предотвращению пожаров

В Тюменской области сельхозпроизводители принимают меры по противопожарному обустройству земель, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

В весенний период, до начала проведения основных полевых работ, формируются особые бригады, укомплектованные необходимыми средствами по тушению возгораний, создаются минерализованные полосы в местах примыкания сельхозугодий к населенным пунктам и участкам лесного фонда.

Органы управления АПК муниципальных районов информируют, что в настоящее время в 261 крупно-товарных хозяйстве создано 288 звеньев по предотвращению возгораний на землях сельскохозяйственного назначения. В противопожарных бригадах будет задействовано в общей сложности 1111 человек, звенья укомплектованы 370 ранцевыми огнетушителями. Для принятия мер по противопожарному обустройству подготовлено 787 единиц техники, в том числе 68 бульдозеров, 304 транспортных средства для подвоза воды, 415 тракторов для опахивания полей.

В 2023 году по завершению полевых работ было создано 2 396,935 км минерализованных полос на площади 56 898 га. На оставшейся площади 48 331 га весной этого года будут проведены работы по созданию минерализованных полос протяженностью еще 1 402,851 км.