Тюменские аграрии обновят автопарки

По итогам XII агропромышленной выставки Тюмень Агро-2024 «Техника, Технологии, Инновации, Наука» автопарки областных хозяйств обновят более 120 единиц сельскохозяйственной техники. Об этом сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

В агропромышленной выставке, которая прошла в Тюменском районе на базе выставочного комплекса «Пышминская Долина», приняли участие более 60 компаний из 21 региона России, на выставочных стендах представлено 165 единиц образцов сельскохозяйственной техники, в том числе 30 новинок. В рамках масштабного мероприятия было налажено множество новых деловых контактов и заключено договоров на сумму более 786 млн рублей.

В рамках выставки была представлена и продемонстрирована в работе современная сельскохозяйственная техника, проведены семинары, круглые столы, мастер-классы от производителей техники, олимпиады инженеров и агрономов.

Фермеры и аграрии по достоинству оценили стенды и образцы техники, представленные на выставке. Все участники отмечены благодарственными письмами. На церемонии закрытия были озвучены лучшие экспозиции: первое место – ООО «АгроМир», второе место АО – «Тюменьагромаш», третье – ООО «Кировец 72». Специалисты отметили высочайшее качество используемого в производстве металла, отличные технические характеристики представленных образцов и их интеллектуальную «начинку».