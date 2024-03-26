Студенты ТНПК направлены на производственные объекты

Студенты Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа (ТНПК, учредитель – АО «Транснефть – Сибирь») направлены на производственные объекты для прохождения практики в соответствии с выбранной профессией.

В АО «Транснефть – Сибирь» распределены 27 человек, все они проходят обучение по направлениям от филиалов предприятия. Еще 43 студента направлены в другие организации системы «Транснефть».

Обучающиеся будут стажироваться в течение двух с половиной месяцев по трем профессиям: «слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «машинист технологических насосов и компрессоров» (оператор НППС).

Производственная практика проводится по итогам теоретического курса и промежуточной аттестации. За каждым из практикантов закреплен наставник из числа высококвалифицированных рабочих и инженерного состава. Студенты ТНПК получают основные навыки по эксплуатации технических устройств и оборудования с соблюдением всех требований промышленной безопасности и охраны труда. Практиканты обеспечены спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, а также жильем.

«Производственная практика – это важный этап в жизни студентов, который позволит им обрести уверенность в своих силах и в будущем стать настоящими профессионалами. Под руководством опытных наставников наши студенты на практике познакомятся с реальным производственным процессом, смогут закрепить и приумножить свои знания и умения», – отметил директор ТНПК Евгений Парамонов.

Кроме того, на объекты АО «Транснефть – Сибирь» для прохождения производственной практики прибыли 12 студентов Канашского транспортно-энергетического техникума – будущие линейные трубопроводчики и слесари по ремонту технологических установок.

Приобретенные в ходе практики навыки помогут обучающимся в подготовке выпускных квалификационных работ и последующей адаптации к рабочему ритму на производстве. После защиты выпускных квалификационных работ выпускники, успешно прошедшие все этапы обучения, получат дипломы государственного образца.