В Тюмень поставляют нефтебитум и щебень для ремонта дорог

В Тюменской области асфальтовые заводы готовятся к началу работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». О ходе подготовки рассказали в Главном управлении строительства региона.

В Тюмени на асфальтобетонный завод ДРСУ-1 возле микрорайона Утяшево сейчас завозят нефтебитум из Омска, по железной дороге доставляют щебень и отсев из уральских регионов. Специалисты проводят обслуживание асфальтосмесительных установок – оборудование будет готово к работе в первой декаде апреля.

Инженер дорожно-строительной лаборатории предприятия Юрий Доронин рассказал об исследованиях, которые проводят над поступающими материалами. В лаборатории оценивают параметры битума, такие как, пенитрация, температура размягчения, растяжимость. В печи проверяют то, насколько быстро битум старится и температуру хрупкости.

«В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ориентировочный выпуск асфальтобетонной смеси порядка 100-120 тысяч тонн. На данный момент завезено нефтебитума порядка 60% и каменного материала – щебень, отсев – уже 80%», – сообщил начальник асфальтобетонного завода ДРСУ-1 АО ТОДЭП Евгений Поваров.

Напомним, за 2024 в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют четыре искусственных сооружения и 166 участков автомобильных дорог общей протяженностью 255,3 км.