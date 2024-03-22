Иеромонах Макарий призвал россиян брать отгулы, чтобы посетить храм в будние дни

РПЦ предлагает жителям России брать отгулы на работе, чтобы посещать храмы в будние дни. Иеромонах Макарий пояснил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что с понедельника по пятницу процесс богослужения отличается от служб в выходные.

«Вы не можете во время рабочего дня с утра или вечером пойти на богослужение, поэтому возьмите отгул или что-то в этом роде. И идите в храм», − отметил Макарий.

Великий пост в 2024 году у православных длится с 18 марта по 4 мая включительно. Ранее благочинный Сургута Антоний Исаков рассказал корреспонденту siapress.ru, кто имеет послабления в посту.