Сельхозпроизводитель из Казанского района запускает завод по производству кормов

Завод по производству кормов искусственной сушки из люцерны построят в Тюменской области. Инвестиционный проект разрабатывает сельхозпроизводитель из Казанского района, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Технологии переработки культуры в тюки и гранулы позволят сделать корма искусственной сушки пригодными для перевозки на дальние расстояния и хранения на длительные сроки без потери качества.

Продукция, переработанная таким способом, сможет идти на экспорт. Среди потенциальных рынков сбыта сельхозпроизводитель рассматривает регионы РФ, Ближний Восток, Китай, Корею, Японию. Более низкая стоимость ресурсов по сравнению с мировыми производителями позволит получать конкурентную себестоимость продукции.

«Запуск производства позволит поставлять на внутренний и внешний рынок сушенную, в том числе гранулированную продукцию из люцерны, обеспечить высокопротеиновыми кормами сельскохозяйственных животных. Сроки реализации проекта – 2024-2026 годы», – сообщил на пресс-конференции заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

Инвестор вложит в проект около 5,5 млрд рублей, из них половина суммы будет направлена на создание мелиоративного системного комплекса и приобретение специализированной сельхозтехники, а часть средств – на строительство самого завода и закупку оборудования.