В Тюменской области выберут семью года

В Тюменской области стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». Организатором регионального этапа является департамент социального развития Тюменской области, а Региональный социально-реабилитационный центр «Семья» координирует проведение конкурса.

Конкурс проходит под девизом «Моя семья – моя Россия». Он проводится в три этапа: муниципальном, региональном и всероссийском. От семей, проживающих в Тюмени и Тюменском районе, заявки и конкурсные работы принимает Центр «Семья». Проживающие в других городах и районах области, могут отправлять заявки в центры социального обслуживания населения по месту жительства. Об этом информирует департамент социального развития Тюменской области.

Всего в конкурсе пять номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций». Семья может принять участие как в одной из пяти номинаций, так и сразу в нескольких.

Напомним, что Всероссийский конкурс «Семья года» проводится уже девятый раз по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.