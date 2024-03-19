Стартовало строительство школы на улице Красных Зорь в Тюмени

В Тюмени началось строительство школы на улице Красных Зорь. Она будет предназначена для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. На строительство здания из областного бюджета выделено 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Подготовка к возведению здания началась ещё в прошлом году – было снесено аварийное здание 1930-х годов постройки и вынесены с участка коммунальные сети. На данный момент подрядная организация завершает подготовку котлована. Строители произвели выемку грунта, готовят технические проезды. В ближайшее время начнётся завоз песка и щебня для устройства основания фундаментной плиты.

Традиционные сваи проектировщики намеренно заменили на плиту, чтобы сделать минимальными динамические нагрузки на здания, расположенные поблизости. В начале апреля по графику приступят к заливке плиты.

Будущая школа рассчитана на 1101 учебное место. Здание строится по типовому проекту и внешне будет похоже на тюменские школы в Ново-Патрушево и Ямальском-2. Однако внутри кабинетов будет больше, для того, чтобы организовать учебный процесс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Небольшие классы рассчитаны на 12 учеников.

По государственному контракту исполнитель должен построить здание школы до 31 августа 2026 года. Открытие школы запланировано на сентябрь 2026 года.