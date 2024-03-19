Домашние дела и усталость мешают россиянам искать работу

Домашние дела, усталость и лень чаще всего мешают россиянам искать работу. Такой вывод сделали аналитики сервиса Superjob, которые опросили 1600 респондентов из разных округов России.

«22% россиян рассказали, что постоянно отвлекаются от поисков работы из-за домашних дел. 20% считают, что не могут сконцентрироваться из-за усталости и переутомления. Каждый десятый самокритичен и винит в затянувшемся трудоустройстве свои личные качества: лень, безответственность и неуверенность в себе», - говорится в сообщении.

Еще 9% опрошенных назвали отвлекающим фактором соцсети и интернет. 8% утверждают, что не понимают, как искать работу. И только 46% россиян от поиска работы ничего не отвлекает.

Интересно, что мужчинам чаще всего мешают искать работу несобранность, интернет и хобби. Женщины чаще винят в затянувшемся трудоустройстве домашние обязанности и переутомление.

Эксперты сервиса отмечают, что по сравнению с исследованием, проведенным в январе 2022 года, сегодня россияне чаще жалуются на влияние плохого самочувствия, в частности, упадок сил после затянувшейся зимы.