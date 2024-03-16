Школы в деревнях Большой Карагай и Овсянникова введены в эксплуатацию

В Тюменской области завершено строительство двух сельских школ – введены в эксплуатацию здания школ в деревне Большой Карагай Вагайского района и деревне Овсянникова Тобольского района. Об этом сообщает Главное управление строительства региона.

Каждая школа рассчитана на 60 учеников с дошкольным отделением на 10 воспитанников. В основу планировочного решения зданий заложен принцип создания наиболее удобных условий эксплуатации помещений.

Основной блок вмещает учебные кабинеты, дошкольное отделение, помещения медицинского назначения, административные кабинеты, библиотека. В правом крыле здания расположены спортивный зал с раздевалками, душевые и санузлы, инструкторская, снарядная и кладовая спортивного инвентаря. В столовой – обеденный зал, рассчитанный на 30 мест.

На территории школы оборудованы площадки для тихого отдыха, зона подвижных игр для начальных классов и отдельная площадка для дошколят. Физкультурно-спортивная зона включает универсальную площадку для игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол, спортивный комплекс ГТО.

На данный момент в новых школах идут приготовления к началу учебного процесса.

«По поручению главы региона в Тюменской области реализуется программа замены деревянных зданий сельских школ. В неё включены 29 поселений. В 12 из них новые школы уже построены. Строители обеспечили учебными местами более 450-ти сельских учеников и создали почти 150 мест для дошкольников», – сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.