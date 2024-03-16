Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни

На 90-м году жизни скончался народный артист России, театральный режиссер и президент Московского театра сатиры Александр Ширвиндт. Об этом накануне, 15 марта, сообщил художественный руководитель театра Сергей Газаров. Предварительная причина смерти актера и режиссера - проблемы с сердцем.

Прощание с Ширвиндтом пройдет в Театре сатиры, сообщили в пресс-службе театра. Актера похоронят на Новодевичьем кладбище. Дата прощания станет известна позже.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. С 1970-го работал в Московском театре сатиры. Наряду с актерской работой занимался режиссурой. Всего на его счету более 20 спектаклей. В кино Александр Ширвиндт дебютировал в 1956 году в картине «Она вас любит». Его фильмография насчитывает свыше 60 работ. Среди них - «Ирония судьбы, или с Легкий паром!», «Трое в лодке, не считая собаки», «Самая обаятельная и привлекательная». В 1989 году Ширвиндту присвоили звание народного артиста РСФСР.