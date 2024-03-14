Проектный офис по сопровождению социальных предпринимателей открыт в Тюмени

В Тюменской области по поручению губернатора Александра Моора в рамках Совета по улучшению инвестиционного климата создан Проектный офис по сопровождению социальных предпринимателей. Об этом сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве и координации совместных мероприятий подписали генеральный директор Инвестагентства Николай Пуртов, руководитель департамента социального развития региона Дмитрий Грамотин и председатель тюменского отделения «Деловая Россия» Татьяна Ярославцева.

Проектный офис будет сопровождать социальных предпринимателей и способствовать их развитию. Поддержка предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».Как отмечает Николай Пуртов, результаты работы офиса будут использованы для формирования законодательных инициатив на федеральном уровне.

В рамках Проектного офиса будет осуществляться диалог и взаимодействие между крупными предприятиями Тюменской области и социальными предпринимателями. Услуги Проектного офиса бесплатны, а граждане, желающие стать социальными предпринимателями или принять участие в конкурсе грантов, могут обратиться в Центр «Мой бизнес».

Напомним, в Тюменской области на данный момент зарегистрировано 113 социальных предпринимателей, 41 из них в прошлом году получили гранты на общую сумму почти 20 млн рублей.