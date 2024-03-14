Начался ремонт моста через реку Вагай в Тюменской области

В Тюменской области стартовал новый сезон строительных работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает региональное управление строительства.

Начался ремонт моста через р. Вагай на автомобильной дороге Аромашево-Кротово-Большое Сорокино в Аромашевском районе. Подрядная организация приступила к восстановлению искусственного сооружения протяженностью 128,4 погонных метра. Контракт заключен с организацией, которая в прошлом году отремонтировала мост через р. Ишим в г. Ишиме.

Начальник отдела искусственных сооружений Управления автомобильных дорог Тюменской области Алексей Филатов сообщил: «На мосту предстоит выполнить большой объём работ. Подрядная организация отремонтирует весь конструктив: опоры, пролётные строения, покрытие проезжей части. Работы по контракту продлятся до ноября».

Дорожники уже начали демонтаж верхних слоёв покрытия. В период ремонта на мосту будет действовать реверсивная схема движения.

К основным работам в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» специалисты приступят в апреле-мае при наступлении положительных температур. Напомним, что в 2024 году в Тюменской области будут отремонтированы 2 моста и 2 путепровода. Кроме того, дорожные службы обновят 168 участков дорог общей протяжённостью 255,3 км.