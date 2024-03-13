В Тюменской области разработаны 50 бизнес-моделей для начинающих предпринимателей

В Тюменской области по поручению губернатора Александра Моора разработаны 50 бизнес-моделей для начинающих предпринимателей и тех, кто планирует открыть новое направление бизнеса. Об этом рассказали эксперты регионального Инвестиционного агентства.

Бизнес-модели, разработанные Центром Мой бизнес | Тюменская область совместно с Центром развития бизнеса и франчайзинга «Франчай», универсальны и могут быть реализованы в любом муниципалитете региона. Предпринимателям предлагают шесть востребованных направлений: промышленность и производство, туризм, креативные индустрии, бытовые услуги, пищевое производство, общественное питание.

Каждая бизнес-модель включает: описание бизнеса, продукта или услуги, варианты рынка сбыта, концепцию маркетинга/продаж, рекламу и продвижение, план производства, финансовый план, факторы риска, перечень поставщиков, экспертные советы.

«Это "лёгкий старт" для инвестпроектов малых и средних инвестиций. Уникальность бизнес-моделей в том, что они разработаны экспертами, с учётом мнения действующих предпринимателей, – отмечает генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов. – Бизнес-модели включают все необходимые минимальные требования для проекта, а также перечень мер поддержки для тех, кто готов начать реализацию».