Жителей Тюменской области приглашают на ярмарку за работой

Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Тюменской области. Мероприятие будет проходить при участии всех территориальных отделений кадрового центра «Работа России» области. Об этом сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Посетителям ярмарки будут доступны все возможности современной службы занятости. Индивидуально спланировать карьеру или подобрать наиболее подходящую вакансию помогут карьерные консультанты. Соискателям расскажут, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии. Здесь же можно будет узнать о господдержке при трудоустройстве.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров отметил, что на Всероссийская ярмарка объединит работодателей из разных отраслей промышленности от малого бизнеса до крупных корпораций. Соискатели смогут сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти работу внутри региона или за его пределами. Желающие организовать собственное дело получат консультацию от сотрудников Центра «Мой бизнес».

Привлеченные эксперты помогут выпускникам и студентам узнать о самых востребованных направлениях или наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства.

Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 12 апреля, второй этап – 28 июня.