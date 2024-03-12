Что можно и что нельзя делать во второй день Масленицы

Сегодня, 12 марта, отмечается второй день Масленицы — Заигрыш. В этот день начинаются гулянье и веселье, заканчивается строительство ледяных горок, качелей. В давние времена молодежь собиралась вместе и каталась на санях с горок, веселилась на конных упряжках.

В этот день не только веселились, но и искали вторую половинку: парни и девушки приглядывались друг к другу, для создания крепкой семьи.

Подчеркнем, что во вторник принято приглашать в гости на блины. Хозяева дома так демонстрируют свою щедрость.

Не стоит грустить, ссориться и лгать, чтобы не привлечь к себе негативные последствия. А чтобы не упустить счастье, нельзя оставаться в одиночестве и решать финансовые вопросы. Также сегодня лучше не рассказывать людям о своих снах: в древности считалось, что озвученные ночные кошмары сбудутся, а хорошие сны — никогда не исполнятся.