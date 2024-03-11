Фильм «Оппенгеймер» получил семь «Оскаров»

Триумфатором церемонии вручения премий американской Киноакадемии стал фильм «Оппенгеймер». Он получил сразу семь «Оскаров».

«Оппенгеймер» признали лучшим фильмом года, его режиссера Кристофера Нолана - лучшим среди коллег по цеху, а актер Киллиан Мерфи получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. При этом Фильм «Барби» Греты Гервиг получил только одну статуэтку — за песню Билли Айлиш.

Вот главные итоги «Оскара-2024»:

Лучший фильм —«Оппенгеймер»

Лучший режиссер — Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»

Лучшая мужская роль — Киллиан Мерфи, «Оппенгеймер»

Лучшая женская роль — Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»

Лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни мл., «Оппенгеймер»

Лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»

Лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица»

Лучший международный фильм — «Зона интересов», Великобритания.