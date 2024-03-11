В МЧС раскрыли подробности экстренной посадки самолета из Нижневартовска

Самолет Ан-12, выполнявший рейс из Нижневартовска, успешно совершил экстренную посадку в Хабаровском крае. Техническая неисправность вынудила экипаж нештатно сесть в Комсомольске-на-Амуре.

«Самолет совершил посадку. Всем службам экстренного реагирования дан отбой», − рассказали корреспонденту siapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Хотя посадка прошла благополучно, инцидент уже стал предметом внимания правоохранительных органов. О старте проверки сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.

«Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователями следственного управления проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», − озвучили следователи.

Ранее мы сообщали, что вышеназванный борт мог быть военного назначения. Однако официальные ведомства эту информацию не подтверждают.