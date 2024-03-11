Как пройдет первый день Масленицы в России

Сегодня, 11 марта, началась Масленичная неделя. Ее разделяют на два периода: с понедельника по среду длится Узкая Масленица, с четверга по воскресенье — Широкая масленица.

Первый день Масленицы называется «Встреча» и является одним из ключевых моментов давнего русского праздника. Сегодня люди отмечают приход весны и проводы зимы.

Одной из главных традиций первого дня Масленицы являются народные гуляния. Женщины и девушки надевают яркие наряды, накидывают шаль или платок, а мужчины и юноши добавляют к одежде красочные атрибуты. Люди поют песни, участвуют в спортивных состязаниях, пекут и раздают блины.

Первый день Масленицы несет за собой веселье и радость, объединение семей. Важно не проводить этот день в одиночку, а проявлять гостеприимство и радушие.