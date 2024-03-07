​60 семей Тюменской области борются за звание самой экологичной

В экодомах Тюмени и Тобольска 12 февраля стартовала акция, приуроченная к Году семьи в России. Уже более 60 семей борются за звание самой экологичной, принимая участие в конкурсе, объявленном региональным оператором ООО «ТЭО» и компанией СИБУР. Об этом сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.

С начала старта акции участники сдали на переработку 605 кг вторсырья. Как отмечают организаторы, это абсолютный рекорд всех конкурсов, которые раньше проводили для гостей экодомов.

К участию в конкурсе могут присоединиться все желающие. Для этого нужно сдать вторсырьё в любой экодом в Тюмени или Тобольске и зарегистрироваться у администратора. Первый этап продлится до 1 июня, а во втором туре десяти семьям, сдавшим больше вторичных материалов, предстоит выполнить творческое задание. 5 июня, в День эколога, будет объявлен победитель.

«В этот раз наши посетители впервые соревнуются командами. Некоторые – целыми династиями: мамы, папы, дети, бабушки и дедушки. Участники стараются, объединяются с друзьями и близкими, чтобы больше вторсырья отправилось на переработку, а не оказалось в мусорной корзине. Победители получат не только почётное звание экосемьи, но и ценный приз – отдых в популярном термальном курорте для всей семьи», – сообщили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».