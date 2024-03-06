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​Тюменские врачи успешно изготовили и установили 3D-имплант части черепа

Тюменцу заменили часть черепа 3D-имплантом

​Тюменские врачи успешно изготовили и установили 3D-имплант части черепа
Фото: vk.com/oblzdrav72

В тюменской областной клинической больнице №2 нейрохирурги изготовили имплант с помощью 3D-печати. Они успешно установили его в недостающей части черепа травмированному пациенту, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

37-летний мужчина поступил в приемное отделение больницы в крайне тяжелом состоянии после серьезной травмы летом прошлого года. Как рассказал врач-нейрохирург ОКБ №2 Айдар Хайруллин, тяжесть состояния пациента была обусловлена сочетанной травмой – вдавленным перелом лобной кости, переломом позвоночника, бедренной кости, контузией внутренних органов.

Хирурги выполнили экстренную операцию, пациент некоторое время восстанавливался, после чего был выписан. Доктора смогли изготовить имплант для исправления дефекта черепа по определенным параметрам. Через три месяца врачи-нейрохирурги в плановом порядке провели пластическую операцию.

«Особенность данного клинического случая – обширность дефекта, а именно половина окружности по экватору черепа. Позитивный результат мы смогли достигнуть благодаря использованию индивидуального моделирования с применением технологии 3D-печати», – рассказал нейрохирург Айдар Хайруллин.


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Сегодня в 16:52, просмотров: 96, комментариев: 0
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