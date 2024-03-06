На ремонт учреждений культуры Тюменской области направят 112 млн рублей

В Тюменской области в 2024 году будут отремонтированы три учреждения культуры. Капитальные ремонты пройдут в рамках реализации национального проекта «Культура».

В детской художественной школе им. Митинского Тюмени комплексный капремонт уже начался – здесь обновляют интерьеры. Скоро приступят к капремонту в Булашовском Доме культуры Тобольского района. В планах – увеличение количества мест в зрительном зале, оборудование клуба, в том числе, для людей с инвалидностью. В Загваздинском сельском клубе предстоит большой объем работ – от усиления фундамента и замены кровли здания до ремонта всех инженерных систем и благоустройства прилегающей территории.

Для проведения капремонтов заключены контракты на общую сумму более 112 млн рублей, в том числе 89,8 млн рублей – за счёт регионального проекта «Культурная среда».

«Мы хотим обеспечить жителей села и близлежащих населенных пунктов современными услугами культуры и досуга, создать комфортные условия для организации и проведения культурно-массовых мероприятий, развития творческой активности населения», – отметила директор регионального департамента культуры Елена Майер.

Напомним, что в Тюменской области благодаря нацпроекту «Культура» в 2023 году открыто пять модельных библиотек, пять кинозалов, виртуальный концертный зал, один сельский ДК капитально отремонтирован и один сельский ДК построен.