Креативные индустрии в России будут развивать по тюменскому стандарту

В региональном стандарте развития креативных индустрий, разработанном Агентством стратегических инициатив, использован практический опыт Тюменской области и еще шести субъектов РФ. Об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева на совещании, посвященном развитию креативных индустрий в регионах.

Внедрение регионального стандарта позволит увеличить вклад креативных индустрий в ВВП страны с 3 до 6 процентов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в совещании в режиме видео-конференц-связи. Он сообщил, что в регионе создан тюменский кластер развития креативных индустрий, в который уже входят 27 компаний. Для пяти муниципалитетов региона идет работа по созданию планов инвестиционного развития в сфере креативных индустрий.

«Вся наша работа на этом направлении строится на результатах масштабного исследования креативной экономики, которое было проведено в Тюмени. Мы заинтересованы в полном внедрении регионального стандарта», – подчеркнул глава региона.

В Тюменской области проводятся ярмарки креативных индустрий. Пешеходная улица Дзержинского в Тюмени, фестиваль «Проводник», форум креативных предпринимателей «КПД» уже стали точками притяжения для работающих в этой сфере предпринимателей и их потребителей.

«Развитие креативных индустрий – один из приоритетов социально-экономического развития Тюменской области. Это зафиксировано в региональной Стратегии социально-экономического развития до 2030 года и нашей программе инвестиционного развития», – прокомментировал итоги совещания губернатор.