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В Минфине заявили о продлении семейной ипотеки в России до 2030 года

В России на программу «Семейная ипотека» дополнительно выделят 260 миллиардов рублей в 2024 году

В Минфине заявили о продлении семейной ипотеки в России до 2030 года
Фото: ru.freepik.com

В России семейная ипотека продлена до 2030 года. Для семей с детьми до шести лет будут действовать прежние условия, а также ставка шесть процентов. При этом базовые параметры программы сохраняются, сообщает Минфин России.

«Ипотека является одним из основных инструментов для улучшения жилищных условий граждан. В условиях существенного роста цен наша задача – поддержать граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, обеспечить доступность жилья в первую очередь для многодетных семей и семей с маленькими детьми. При этом важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки. Для этого мы сконцентрируем наши усилия именно на адресной и социальной направленности мер поддержки», – отметил министр финансов Антон Силуанов.

В текущем году дополнительные расходы федерального бюджета на программу составляют около 260 миллиардов рублей. Всего на продление программы нужно полтора триллиона рублей. Эти расходы по программе «Семейная ипотека» будут зависеть от траектории ключевой ставки.

«Мера по продлению программы направлена на развитие демографической ситуации и помощь тем семьям, кто действительно в этом нуждается. Одновременно, необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок. По итогам 2023 года, объем ипотечных займов на первичном рынке за счет льготных программ достигал порядка 90%. Наша задача как регулятора снизить этот показатель до 20-25%, конкретные целевые ориентиры и конкретные параметры еще будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка. Но нам важно обеспечить поддержку именно граждан, а не застройщиков и банков», — добавили в сообщении.

Напомним, что семейная ипотека продлена по поручению Президента России. Помимо этого, по распоряжению Владимира Путина продолжается реализация программы поддержки многодетных семей, позволяющая полностью или частично погасить ипотеку.

Выплаты в размере 450 тысяч рублей можно использовать:

— для покрытия кредита на покупку жилья или его строительства;

— на приобретение земельного участка для индивидуального строительства.

Программа распространяется на семьи, где третий ребенок родился после 1 января 2019 года.


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Сегодня в 15:21, просмотров: 67, комментариев: 0
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