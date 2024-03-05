В Тюменской области работают над снижением конфликтного потенциала в миграционной среде

В Тюмени прошло очередное заседание регионального координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений под председательством губернатора Александра Моора.

«Тюменская область развивается и движется вперед благодаря тому, что все народы уважают вероисповедание, традиции, культуру друг друга и учат этому своих детей. Уверен, что в объявленный президентом России Год семьи важной составляющей мероприятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи станет популяризация ценностей крепкой семьи, брака и многодетности», – подчеркнул глава региона.

В регионе сформирован комплекс мер по укреплению единства многонационального народа России и обеспечению межнационального и межконфессионального согласия, сообщил заместитель председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин. В рамках региональной госпрограммы «Реализация государственной национальной политики» финансовую поддержку в прошлом году получили более 300 проектов 154 национальных и религиозных организаций.

Председатель Тюменского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Евгений Воробьев отметил, что одной из важных задач остается снижение конфликтного потенциала в миграционной среде региона.

О вкладе религиозных организаций Тюменской области в духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи рассказали руководители православной и мусульманской общин Тюменской области.