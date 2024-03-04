​Большинство россиян поддержали прогрессивную налоговую систему

Законопроект о прогрессивной шкале налогообложения физических лиц (НДФЛ) поддержали 2 из 3 россиян. Это следует из результатов опроса сервиса Superjob.

Президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию поручил модернизировать налоговую систему страны. В частности, перейти на дифференцированную шкалу НДФЛ. «Нужно продумать более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные и личные доходы. И напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов»,— заявил Путин.

Большинство опрошенных Superjob (64%) поддержали идею введения прогрессивной шкалы НДФЛ, считая это справедливым. 17% выразили опасения, предполагая возможное распространение серых зарплат при реализации инициативы. Каждый пятый респондент затруднился с оценкой, предложив отменить все налоги для доходов до 5 млн.

Повышение налоговых ставок для людей с более высокими доходами получило особую поддержку среди респондентов от 35 до 44 лет: 72% из этой возрастной группы одобряют данный шаг.