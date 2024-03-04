Россиянам рассказали, где дешевле всего отпраздновать Масленицу

Средняя цена домашних блинов к Масленице в России в 2024 году составила 183 рубля. Дешевле всего их приготовить в Ставропольском крае, а дороже − в Ямало-Ненецком автономном округе и Хабаровском крае. Москвичам и петербуржцам придется заплатить за продукты для одной порции блинов 227 рублей, рассказали РИА Новости со ссылкой на «Эвотор».

«Стоимость приготовления порции рассчитывалась по рецепту: один литр молока, 300 граммов пшеничной муки, четыре яйца, 40 миллилитров подсолнечного масла, 50 граммов сахара, по пять граммов соли и дрожжей», − говорится в публикации.

Подчеркнем, что за год приготовление домашних блинов подорожало на 17 процентов. Основной вклад внесли яйца, стоимость которых увеличилась в 1,5 раза.

Масленичная неделя продлится в этом году с 11 по 17 марта.