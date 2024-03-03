Путин подписал указ о призыве россиян на военные сборы

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России, пребывающих в запасе, на военные сборы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Призывать в 2024 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — сказано в документе.

Согласно указу, правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение связанных с призывом граждан на военные сборы и их проведением мероприятий.

Сборы россиян, которые находятся в запасе вооруженных сил, проводятся ежегодно, отмечает РБК. На основании указа президента мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов. После этого россиянам, которые находятся в запасе, рассылают повестки.

В прошлом году Путин подписал соответствующий указ в мае. По словам члена комитета Госдумы по обороне Евгения Лебедева, военные сборы являются «повышением квалификации», они нужны для восстановления навыков по военно-учетной специальности.