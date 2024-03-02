Тюменские школы перейдут на новую информационную систему

Тюменские школы с начала следующего учебного года перейдут на новую цифровую платформу. Губернатор Тюменской области Александр Моор и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о внедрении в школах региона сервисов Федеральной государственной информационной системы «Моя школа».

Технологической основой для новой системы служит «Московская электронная школа» (МЭШ). В нее входят такие сервисы, как электронный дневник, электронный журнал, библиотека, портфолио учителя и учащегося. Кроме того, с помощью платформы можно контролировать пропуск в образовательные организации, безналично оплачивать питание в школьных столовых, бесплатно посещать музеи.

Планируется внедрить сервисы МЭШ в 186 тюменских школах. 12,7 тысячи учителей и 250 тысяч учащихся смогут оценить возможности новой системы уже в сентябре текущего года.

«Программное обеспечение – передовое и удобное. Наши школьники и педагоги получат доступ к новому уровню современных и качественных цифровых учебных материалов. Переходя на решения и сервисы МЭШ, мы встраиваемся в единое образовательное пространство страны, получаем эффективный инструмент управления системой образования и удобного взаимодействия с родителями. Планируем перейти на эту платформу с нового учебного года. Сделаем это максимально комфортно для школьников, педагогов и родителей», – прокомментировал глава региона.