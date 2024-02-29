На набережной Туры открылся спортивный центр нового поколения

Спортивный объект нового поколения – фиджитал-центр появился в Тюмени на набережной Туры в районе моста Влюбленных. Современный центр объединяет цифровую зону, где спортсмены могут использовать игровые компьютеры, приставки, очки виртуальной реальности, и спортивное пространство, где уже оборудованы скейт-парк и памп-трек, а в ближайшее время откроют игровые площадки.

Открывая новый спортивный центр, губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что фиджитал-спорт – хорошее средство для комплексного развития человека.

«Жизнь не стоит на месте, она меняется. Молодежь все больше увлекается компьютерными играми. Можно сколько угодно ругать их, пытаться ограничивать, но лучше направить в нужное русло. Фиджитал-спорт, в котором насчитывается уже 21 дисциплина, – блестящая идея. Он позволяет тем, кто увлечен компьютерными играми, перейти к активности на свежем воздухе, а любителям классического спорта – овладеть современными информационными технологиями», – считает глава региона.

В Тюменской области фиджитал-спорт активно развивается и приобретает все большую популярность. Тюменцы успешно выступают на «Играх будущего», которые сейчас проходят в Казани.

«Тюмень – четвертый город страны, где открылся фиджитал-центр. Посмотрим, какой будет спрос. Вполне возможно, в дальнейшем подобные центры появятся и в других муниципалитетах региона», – сообщил губернатор.