Александр Моор оценил тюменские детские сады после реконструкции

В Тюменской области за последние пять лет открылось одиннадцать детских садов, почти четыре тысячи мест создано в них с 2021 года, в том числе 1,3 тысячи мест – для детей ясельного возраста. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, посетив два детских дошкольных учреждения, в которых недавно прошел капитальный ремонт.

Детский сад № 78 и дошкольное отделение средней школы № 89, где побывал глава региона, в общей сложности посещают 1 тысяча 190 детей. Он оценил, как оснастили дошкольные учреждения после реконструкции.

Какой представляют областную столицу в своих мечтах дошколята детского сада № 78 Александр Моор увидел, осмотрев холл-легопроспект «Тюмень – город будущего». Он посетил центр двигательной активности «Ясли-град», а также кабинеты логопеда и психолога, спортивный зал. Особенно заинтересовали губернатора бассейн, сауна, спелеокамера, кабинет лечебной физкультуры, сенсорная и нейросенсорная комнаты, оборудованные в детском саду.

Глава региона отметил, что детское учреждение сохранило свою функцию по оказанию медицинской помощи ребятишкам с отклонениями в здоровье.

«Наша задача – возводить детские сады в местах, где ведется активное жилищное строительство, чтобы родителям было удобно водить детей в садик рядом с домом», – подчеркнул Александр Моор. Он сообщил, что в течение пяти лет в Тюменской области планируется построить еще 12 детских садов почти на 5 тысяч мест.