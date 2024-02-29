Росстат зафиксировал рост реальных зарплат в России на 7,8% за год

В 2023 году реальная начисленная заработная плата в России выросла на рекордные за последние 5 лет 7,8%, следует из данных Росстата. Это самый сильный рост с 2018 года, когда показатель увеличился на 8,5%, пишет РБК. Среднемесячная номинальная зарплата, по данным Росстата, достигла отметки в 73 709 рублей, увеличившись на 14,1% по сравнению с предыдущим годом.

Наибольший прирост зарплат в прошлом году наблюдался в сферах, связанных с активным импортозамещением, строительством и гособоронзаказом. В их числе - производство готовых металлоизделий, компьютеров и электрооборудования. Зарплаты в этих отраслях увеличились до 23,5%.

Согласно первой оценке Росстата, опубликованной в начале февраля, в 2023 году ВВП России увеличился на 3,6%, достигнув максимального уровня с 2021 года. Реальные располагаемые доходы граждан также увеличились на 5,4%, восстановившись после предыдущего снижения. Кроме того, на 1,1 п.п. вырос вклад предпринимательской деятельности. Наибольшее сокращение, напротив, продемонстрировали доходы от собственности — минус 3,4 п.п., до 4,4%, отмечает Forbes.