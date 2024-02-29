Ежегодное Послание к Федеральному Собранию с Владимиром Путиным будут транслировать на федеральных телеканалах

Сегодня, 29 февраля, в 12:00 по московскому времени состоится церемония оглашения Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. В своем выступлении он расскажет о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.

Послание Федеральному собранию в связи с выборами президента станет программой развития на ближайшие шесть лет, ранее сообщали в RG.RU. Кроме того, Путин обещал объявить о дополнительных мерах поддержки семей.

Федеральные телеканалы выделили один час на трансляцию Послания. Жители двух десятков городов смогут бесплатно посмотреть выступление в местных кинотеатрах. Кроме того, Послание будут транслировать на уличных экранах крупных городов, подчеркнули АиФ.

Прошлое Послание Владимира Путина стало одним из самых продолжительных − оно длилось один час 45 минут.